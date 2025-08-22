Kütahya'da şehitler için Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid programı - Son Dakika
Kütahya'da şehitler için Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid programı

22.08.2025 10:39  Güncelleme: 10:41
Kütahya Belediyesi ile Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kütahya Şubesi iş birliğiyle düzenlenen Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid Programı, Vali Musa Işın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Polis Şehitliği'nde düzenlenen programda, Ağustos ayında şehit olan asker, polis ve gaziler ile 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde vatan toprağına düşen kahraman şehitler dualarla anıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak aziz şehitler için dualar edildi.

Vali Musa Işın, yaptığı konuşmada şehitlerin milletin bağımsızlığı ve huzuru için en kıymetli varlıkları olan canlarını feda ettiklerini belirterek, "Onların sayesinde biz bugün özgürce yaşıyor, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde huzur buluyoruz. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve emanetlerini korumak hepimizin en temel sorumluluğudur. Devletimiz, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin daima yanında olacaktır" dedi.

Programa; Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Merkez Komutanı Hava Piyade Albay Orhan Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İsmail Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, Kütahya Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Asım Okat ile çok sayıda şehit ailesi, gazi, STK temsilcisi ve vatandaş katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

