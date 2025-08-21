Kütahya'da Şevelli Camii Temel Atıldı - Son Dakika
Kütahya'da Şevelli Camii Temel Atıldı

21.08.2025 11:29
Vali Musa Işın, Şevelli Camii'nin temel atma töreninde halkın hayırseverliğini vurguladı.

Kütahya'da Şevelli Camii'nin temel atma töreni, Vali Musa Işın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Şevelli Camileri ve Kur'an Kursları Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde, hayırsever vatandaşların destekleriyle inşa edilecek cami projesinde; bin 850 metrekare otopark, bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği 900 metrekare cemaat bölümü, 950 metrekare müştemilat, 2 sınıflık Kur'an Kursu, kütüphane ve okuma alanı, bay-bayan tuvalet ve duş bölümleri, gasilhane ve engelliler için engelsiz ibadet imkanı yer alacak.

Temel atma töreninde konuşan Vali Musa Işın, camilerin devlet bütçesiyle değil, hayırsever vatandaşların destekleriyle inşa edildiğini vurguladı. Işın, "Bazı çevreler devletin camilere bütçe ayırdığını zannediyor, oysa camiler Osmanlı'dan beri süregelen bir gelenekle halkımızın gayretiyle yapılmaktadır. Her mahallede mutlaka bir cami olmalı; kadınlarımız, çocuklarımız ve yaşlılarımız bundan istifade etmelidir" ifadelerini kullandı.

Camilerin artık yalnızca ibadet mekanı değil, aynı zamanda kütüphane, sosyal alan, kadın ve çocuklara yönelik bölümlerle birer külliye olarak planlanması gerektiğini belirten Vali Işın, Şevelli Camii'nin de bu anlayışla inşa edileceğini söyledi.

Vali Işın, Kütahya halkının hayırseverliğiyle birçok alanda örnek olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Yerel, Yaşam, Cami

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
