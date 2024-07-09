Kütahya'da tarihi ve kültürel mirasın korunması için projeler önemli - Son Dakika
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Kütahya'da tarihi ve kültürel mirasın korunması için projeler önemli

Kütahya\'da tarihi ve kültürel mirasın korunması için projeler önemli

Kütahya Valisi Musa Işın, şehrin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik hazırlanan projelerin önemine dikkat çekti. Kütahya merkez ve ilçe belediyelerinin gerçekleştirmeyi planladığı kamulaştırma, proje ve restorasyon çalışmaları için 2024 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait 1'inci Katkı Payı Dağıtım Toplantısı, Vali Musa Işın'ın başkanlığında yapıldı.

09.07.2024 11:13  Güncelleme: 11:14
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Kütahya Valisi Musa Işın, şehrin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik hazırlanan projelerin önemine dikkat çekti.

Kütahya merkez ve ilçe belediyelerinin gerçekleştirmeyi planladığı kamulaştırma, proje ve restorasyon çalışmaları için 2024 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait 1'inci Katkı Payı Dağıtım Toplantısı, Vali Musa Işın'ın başkanlığında yapıldı. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı Toplantısı'nda, Kütahya Kalesi içerisinde yer alan II. Etap Büyük Hisar Sokak yol düzenleme uygulama işi, Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Sümerbank Keramik Fabrikası taşınmazının röleve ve restitüsyon projelerinin hazırlanması işi, Simav Babuk Bey Hamamı'nın teşhis ve tanzim uygulama işi, Simav'ın Demirci Belediyesi sınırları içerisindeki tescilli okulun restorasyonu, Tescilli yapıların kamulaştırma, projelendirme, restorasyon ve bakım onarım işleri için tahsis edilecek ödenekler ele alındı.

Kütahya'nın tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik hazırlanan projelerin önemine dikkat çeken Vali Işın, projelerin hayata geçirilmesi için imkanlar dahilinde gereken desteğin verileceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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