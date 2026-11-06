Kütahya'da UEFA C Lisans Antrenör Eğitimi 23 adayın katılımıyla tamamlandı - Son Dakika
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Kütahya'da UEFA C Lisans Antrenör Eğitimi 23 adayın katılımıyla tamamlandı

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Kütahya\'da UEFA C Lisans Antrenör Eğitimi 23 adayın katılımıyla tamamlandı
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Kütahya'da TFF ve TÜFAD iş birliğiyle düzenlenen ve beş gün süren UEFA C Lisans Antrenör Eğitimi, 23 antrenör adayının katılımıyla sona erdi. Eğitime 1299 Bilecikspor Antrenörü Onur Burulday katıldı; kursiyerlere teorik ve uygulamalı dersler verildi.

Kütahya'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) iş birliğiyle düzenlenen UEFA C Lisans Antrenör Eğitimi'ne Bilecik'te Onur Burulday katıldı.

Kütahya'da beş gün süren ve futbol antrenörü olmak isteyen 23 antrenör adayının katıldığı UEFA C Lisans Antrenör Eğitimi sona erdi. Beş gün süren eğitimlerde kursiyerlere teorik ve uygulamalı dersler verildi. Eğitime 2025-2026 sezonunda 1299 Bilecikspor Kulübünde U-14 U-15 U-16 yaş gruplarında şampiyonluk yaşamış 1299 Bilecikspor Antrenörü Onur Burulday katıldı.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuKütahyaEğitimYerelSporSon Dakika

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