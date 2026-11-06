Kütahya\'da UEFA C Lisans Antrenör Eğitimi 23 adayın katılımıyla tamamlandı

Kütahya'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) iş birliğiyle düzenlenen UEFA C Lisans Antrenör Eğitimi'ne Bilecik'te Onur Burulday katıldı.

Kütahya'da beş gün süren ve futbol antrenörü olmak isteyen 23 antrenör adayının katıldığı UEFA C Lisans Antrenör Eğitimi sona erdi. Beş gün süren eğitimlerde kursiyerlere teorik ve uygulamalı dersler verildi. Eğitime 2025-2026 sezonunda 1299 Bilecikspor Kulübünde U-14 U-15 U-16 yaş gruplarında şampiyonluk yaşamış 1299 Bilecikspor Antrenörü Onur Burulday katıldı.