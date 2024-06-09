Kütahya'da Uyuşturucu Bulunan Yolcu Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucu Bulunan Yolcu Tutuklandı

Kütahya'da durdurulan otobüste yapılan aramada üzerinde 165.46 gram kokain ele geçirilen yolcu tutuklandı. İstanbul'dan Antalya istikametine giden otobüs çevreyolu üzerinde durduruldu. Yapılan üst aramasında, E.G. isimli şahsın üzerinde 165.46 gram kokain bulundu. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

09.06.2024 10:08
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Kütahya'da üzerinde uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'da durdurulan otobüste yapılan aramada üzerinde 165.46 gram kokain ele geçirilen yolcu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce yapılan şehirlerarası uyuşturucu sevkiyatının önlenmesi çalışmaları çerçevesinde, İstanbul'dan Antalya istikametine giden şehirlerarası otobüs çevreyolu üzerinde durduruldu. Otobüsteki yolculardan E.G. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 165.46 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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