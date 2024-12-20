Kütahya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest
KÜTAHYA - Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin kripto para transferleri aracılığıyla aklandığına dair elde edilen bilgiler üzerine harekete geçti. Polisin çalışmaları ve operasyonlar sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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