Kütahya'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Kamp Düzenlendi - Son Dakika
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Kütahya'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Kamp Düzenlendi

Kütahya\'da Yaz Kur\'an Kursu Öğrencilerine Kamp Düzenlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Diyanet İzci Lideri ve Ulu Camii Müezzin Kayyımı Nurullah Yüksel'in gözetiminde, Yaz Kur'an Kursu öğrencileri için anlamlı bir kamp düzenlendi. Etkinlik, Adnan Menderes Yaşam Parkında 17 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kamp süresince, Müezzin Nurullah Yüksel'in önderliğinde çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Öğrenciler, gün boyunca cemaatle namaz kıldılar ve manevi atmosferi pekiştirdiler. Namazların ardından, kamp oyunları ve doğa yürüyüşleriyle hem eğlenceli vakit geçirdiler hem de doğayla iç içe olmanın keyfini sürdüler. Kampta çevre temizliği etkinliği de yapıldı. Bu etkinlik, çocuklara doğa ve çevre bilincini aşılamak amacıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, bu süreçte çevre temizliği yaparak, hem doğayı koruma bilincini hem de toplumsal sorumluluk anlayışını geliştirdiler. Kamp, eğitici ve öğretici faaliyetlerle dolu olduğu kadar, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine de katkı sağladı. İslami değerler ve doğa sevgisini harmanlayan etkinlikler, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Diyanet İzci Lideri Nurullah Yüksel, kampın sonunda öğrencilere yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin önemine ve gençlerin manevi gelişimlerine katkı sağladığına vurgu yaptı. Ayrıca, bu tür faaliyetlerin düzenli olarak yapılmasının, çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerine katkı sağladığını belirtti. Öğrenciler bir günlük de olsa kampta, hem eğitim hem de eğlence unsurlarını bir araya getirerek, keyifli ve öğretici bir deneyim yaşadılar.

07.08.2024 11:42
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Diyanet İzci Lideri ve Ulu Camii Müezzin Kayyımı Nurullah Yüksel'in gözetiminde, Yaz Kur'an Kursu öğrencileri için anlamlı bir kamp düzenlendi. Etkinlik, Adnan Menderes Yaşam Parkında 17 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kamp süresince, Müezzin Nurullah Yüksel'in önderliğinde çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Öğrenciler, gün boyunca cemaatle namaz kıldılar ve manevi atmosferi pekiştirdiler. Namazların ardından, kamp oyunları ve doğa yürüyüşleriyle hem eğlenceli vakit geçirdiler hem de doğayla iç içe olmanın keyfini sürdüler. Kampta çevre temizliği etkinliği de yapıldı. Bu etkinlik, çocuklara doğa ve çevre bilincini aşılamak amacıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, bu süreçte çevre temizliği yaparak, hem doğayı koruma bilincini hem de toplumsal sorumluluk anlayışını geliştirdiler. Kamp, eğitici ve öğretici faaliyetlerle dolu olduğu kadar, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine de katkı sağladı. İslami değerler ve doğa sevgisini harmanlayan etkinlikler, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Diyanet İzci Lideri Nurullah Yüksel, kampın sonunda öğrencilere yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin önemine ve gençlerin manevi gelişimlerine katkı sağladığına vurgu yaptı. Ayrıca, bu tür faaliyetlerin düzenli olarak yapılmasının, çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerine katkı sağladığını belirtti.

Öğrenciler bir günlük de olsa kampta, hem eğitim hem de eğlence unsurlarını bir araya getirerek, keyifli ve öğretici bir deneyim yaşadılar. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Kamp Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Kamp Düzenlendi - Son Dakika
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