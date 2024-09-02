Kütahya\'da Yeni Adli Yıl Töreni Düzenlendi

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yeni adli yılın başlangıcını kutlamak amacıyla bir tören düzenlendi.

Cumhuriyet meydanındaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törende, Kütahya Barosu Tavşanlı Temsilcisi Avukat Recep Aydın, yeni adli yılın anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Aydın, geride bırakılan adli yılın zorluklarına ve başarılarına değinerek, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve adaletin tesis edilmesi konularında büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirtti.

Konuşmasında, yargı sisteminin daha adil, hızlı ve etkin işlemesi gerektiğini ifade eden Aydın, bu konuda çözüm için hep birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti. Yeni adli yılın, adaletin en etkin şekilde sağlanması ve vatandaşların hak ve hukukunun korunması için daha fazla çaba gösterilmesi gereken bir yıl olacağını vurguladı. Aydın, meslektaşlarının dayanışmasının, bilgi birikiminin ve deneyiminin bu yolda en büyük güçleri olacağını ifade etti.

Son olarak Recep Aydın, yeni adli yılın tüm yargı camiası ve millet için başarılı, verimli ve huzurlu geçmesi temennisinde bulundu. Adaletin tesisi için hep birlikte daha güzel yarınlara ulaşma inancını dile getirdi.

Törene, sayıda avukat ve hukukçu katıldı. - KÜTAHYA