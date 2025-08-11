Kütahya\'da Yöresel Lezzetler ve El Sanatları Etkinliği Devam Ediyor

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kültür, sanat ve lezzet buluşma noktası Germiyan Sokak'ta kurulan stantları tek tek ziyaret ederek, üreticiler ve sanatçılarla samimi sohbetler gerçekleştirdi.

El emeği çinilerden geleneksel dokuma ürünlerine, ev yapımı reçellerden tarhanaya kadar pek çok yöresel ürünün sergilendiği stantlarda üreticilerin hikayelerini dinleyen Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Bu çalışmalar, şehrimizin ruhunu yaşatıyor" dedi.

Ziyareti sırasında vatandaşlarla da yakından ilgilenen Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, hem fotoğraf çektirdi hem de etkinlik alanındaki çocuklarla sohbet etti.

Germiyan Sokak'taki "Kütahya Yöresel Lezzetleri ve El Sanatları" etkinliği, 19 Ekim'e kadar her hafta sonu ziyaretçilerini bekliyor. - KÜTAHYA