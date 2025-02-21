Kütahya\'da Zafer OSB için Konut İhtiyacı Toplantısı

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Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında, Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) konut ihtiyacının karşılanması amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç ve Fen İşleri Müdürü Feyzullah Yücel katıldı.

Toplantıda, Zafer OSB'nin büyümesine paralel olarak konut ihtiyacının nasıl karşılanacağı, uygun alanların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının hızlandırılması gibi önemli konular ele alındı. Vali Musa Işın, bu projenin Altıntaş ve çevresindeki ekonomik ve sosyal yaşamı güçlendireceğini vurgulayarak, hızlı ve etkili çözümler üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmeler sonucunda, Zafer OSB'nin konut ihtiyacına yönelik çözüm önerileri değerlendirilerek kısa ve uzun vadeli planlamalar konusunda kararlar alındı. - KÜTAHYA