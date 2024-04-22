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Kütahya'da "Zeybek Güzellemeleri Koleksiyonu Defilesi" düzenlendi

KÜTAHYA - Kütahya Valiliği himayelerinde Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, " Afyon'un Keçesi, Uşak'ın Derisi, Kütahya'nın Zeybeğinde Buluşuyor" temalı, "Zeybek Güzellemeleri Koleksiyonu Defilesi" yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Hilton Garden Inn Otel'de gerçekleştirilen organizasyona Kütahya Valisi Musa Işın ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da katıldı.

"Halkımızdan alınan siparişlerin alanında söz sahibi usta öğreticilerimizle üretimini yapıyoruz"

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli, protokol üyeleri ve katılımcılara etkinlikle ilgili bilgiler verdi.

Telli, "Kütahya'da Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu özellikle Germiyan ve Osmanlı toplumlarından günümüze kuşaktan kuşağa aktarılan, maddi ve manevi kültürle harmanlanan bir şehir kimliği ön plana çıkmaktadır. Bu günümüze kadar gelmekle beraber koruma altına alınmadığı ve belgelenmediği takdirde yakın gelecekte kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya. Modern kültürün etkisi altında bulunmuş, kültür ve sanat eserlerinin asıl halini belgelemek, gelecek nesillere taşımak ve sürdürülebilir hale getirmek hedefinde Kütahya Olgunlaşma Enstitümüz önemli bir rol üstlenmektedir. Günümüz Kütahyası'nda halen yaşayan adetlerden doğan ihtiyaçları da karşılamaya çalışmaktayız. Yani halkımızdan alınan siparişlerin alanında söz sahibi usta öğreticilerimizle üretimini yapıyoruz. Ayrıca tarihi birikimden beslenen, modern bilim eşyasıyla aksesuarlar tasarlamak ve üretmek konusunda da önemli çalışmalarımız var. Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü olarak uzun zamandır Kütahya Zeybek Alayı merkezli farklı temalar üzerinde çalışmaktayız. Kütahya'nın yanı sıra Uşak ve Afyon illerinden de sorumlu bir kurum olarak Afyon'un keçesi ve Uşak'ın derisi Kütahya zeybeğinde buluşuyor. Kütahya zeybeği aksesuarlarında Afyon keçesi ve Uşak derisi adlı iki tema çalışmasını gerçekleştirdik. Bu defile bu iki temanın meyvesi olarak huzurlarınızda olacaktır. Her biri yıllar süren el emeği göz nuru bu tasarım harikalarını umarım beğenirsiniz" diye konuştu.

"Kendimize ait çok müstesna bir kültürümüz"

Etkinlikte geçenlere teşekkür eden Kütahya Valisi Musa Işın, "Olgunlaşma Enstitümüz sağ olsun kendi kültürümüzü korumak adına çok büyük bir gayret göstermektedir. Tebrik ediyorum, bizim kendimize ait çok müstesna bir kültürümüz var. Gerek Olgunlaşma Enstitüsü gerek Halk Eğitim merkezleri bunları ayakta tutmak için büyük bir gayret göstermektedir. Biraz önce seyrettik, Türkiye çapında hakikaten hem kendi kültürümüzü hem tarihimizi yansıtan giysilerle karşılaştık. Çocuklarımız çok güzel bir defile tertip etmişler. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz, hepinizin eline sağlık ama aramızda Afyon Valimiz var. Hanımefendi benden daha güzel cümleler kuracaktır" şeklinde konuştu.

"Afyonkarahisar da şu an olgunlaşma enstitümüz proje aşamasında"

Zeybek kültürünün yaşatılmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydeden Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Öncelikle Sayın Valimize, kıymetli hanımefendi ve buradaki tüm hazirunu Afyonkarahisarlı hemşehrilerim adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum, davetiniz için çok gurur duydum, çok muhteşem bir koleksiyon izledik. Tasarımdan üretimine burada sergilenmesinde emek veren tüm hocalarımıza, usta öğreticilerimize, yöneticilerimize ve gençlerimize teşekkür ediyorum. Bizim Afyonkarahisar da şu an Olgunlaşma Enstitümüz proje aşamasında. İnşallah ben Afyon'un ilk kadın valisi olarak canla başla bitirmeye çalışıyorum ama bugünkü programı özellikle hanımefendi beni davet ettiğinde gelmek, görmek istedim. Çünkü neler yapılıyor, Olgunlaşma Enstitümüz neler başarıyor görmek istedim. Görünce de çok gururlandım. İnşallah Zeybek kültürünün yaşayan, hala devam ettirilen şehirlerinden bir tanesi olarak komşu şehriniz olarak Afyon'da da biz bu serginin orada da sergilenmesini, gençlerimizin hocalarımızın ve sizlerin eşliğinde orada da böyle bir program yapmayı çok isteriz çünkü Olgunlaşma Enstitümüz bizim şehrimizde henüz çalışmaları başlamadığı için çok bilinmiyor ama biz heyecanlıyız, İl Müdürümüzün bana verdiği bilgiye göre 2 ayımız kaldı. 2 ay içerisinde açacağız. Ben İnşallah Buradaki tüm hazirunu Afyonkarahisar'a davet ediyorum. İnşallah aynı programı orada da gerçekleştirmeyi çok isteriz" ifadelerini kullandı.