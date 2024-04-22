Kütahya'da Zeybek Güzellemeleri Koleksiyonu Defilesi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya'da Zeybek Güzellemeleri Koleksiyonu Defilesi Düzenlendi

Kütahya Valiliği himayelerinde Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, 'Afyon'un Keçesi, Uşak'ın Derisi, Kütahya'nın Zeybeğinde Buluşuyor' temalı, 'Zeybek Güzellemeleri Koleksiyonu Defilesi' yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Hilton Garden Inn Otel'de gerçekleştirilen organizasyona Kütahya Valisi Musa Işın ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da katıldı.

22.04.2024 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da "Zeybek Güzellemeleri Koleksiyonu Defilesi" düzenlendi

KÜTAHYA - Kütahya Valiliği himayelerinde Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, " Afyon'un Keçesi, Uşak'ın Derisi, Kütahya'nın Zeybeğinde Buluşuyor" temalı, "Zeybek Güzellemeleri Koleksiyonu Defilesi" yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Hilton Garden Inn Otel'de gerçekleştirilen organizasyona Kütahya Valisi Musa Işın ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da katıldı.

"Halkımızdan alınan siparişlerin alanında söz sahibi usta öğreticilerimizle üretimini yapıyoruz"

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli, protokol üyeleri ve katılımcılara etkinlikle ilgili bilgiler verdi.

Telli, "Kütahya'da Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu özellikle Germiyan ve Osmanlı toplumlarından günümüze kuşaktan kuşağa aktarılan, maddi ve manevi kültürle harmanlanan bir şehir kimliği ön plana çıkmaktadır. Bu günümüze kadar gelmekle beraber koruma altına alınmadığı ve belgelenmediği takdirde yakın gelecekte kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya. Modern kültürün etkisi altında bulunmuş, kültür ve sanat eserlerinin asıl halini belgelemek, gelecek nesillere taşımak ve sürdürülebilir hale getirmek hedefinde Kütahya Olgunlaşma Enstitümüz önemli bir rol üstlenmektedir. Günümüz Kütahyası'nda halen yaşayan adetlerden doğan ihtiyaçları da karşılamaya çalışmaktayız. Yani halkımızdan alınan siparişlerin alanında söz sahibi usta öğreticilerimizle üretimini yapıyoruz. Ayrıca tarihi birikimden beslenen, modern bilim eşyasıyla aksesuarlar tasarlamak ve üretmek konusunda da önemli çalışmalarımız var. Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü olarak uzun zamandır Kütahya Zeybek Alayı merkezli farklı temalar üzerinde çalışmaktayız. Kütahya'nın yanı sıra Uşak ve Afyon illerinden de sorumlu bir kurum olarak Afyon'un keçesi ve Uşak'ın derisi Kütahya zeybeğinde buluşuyor. Kütahya zeybeği aksesuarlarında Afyon keçesi ve Uşak derisi adlı iki tema çalışmasını gerçekleştirdik. Bu defile bu iki temanın meyvesi olarak huzurlarınızda olacaktır. Her biri yıllar süren el emeği göz nuru bu tasarım harikalarını umarım beğenirsiniz" diye konuştu.

"Kendimize ait çok müstesna bir kültürümüz"

Etkinlikte geçenlere teşekkür eden Kütahya Valisi Musa Işın, "Olgunlaşma Enstitümüz sağ olsun kendi kültürümüzü korumak adına çok büyük bir gayret göstermektedir. Tebrik ediyorum, bizim kendimize ait çok müstesna bir kültürümüz var. Gerek Olgunlaşma Enstitüsü gerek Halk Eğitim merkezleri bunları ayakta tutmak için büyük bir gayret göstermektedir. Biraz önce seyrettik, Türkiye çapında hakikaten hem kendi kültürümüzü hem tarihimizi yansıtan giysilerle karşılaştık. Çocuklarımız çok güzel bir defile tertip etmişler. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz, hepinizin eline sağlık ama aramızda Afyon Valimiz var. Hanımefendi benden daha güzel cümleler kuracaktır" şeklinde konuştu.

"Afyonkarahisar da şu an olgunlaşma enstitümüz proje aşamasında"

Zeybek kültürünün yaşatılmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydeden Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Öncelikle Sayın Valimize, kıymetli hanımefendi ve buradaki tüm hazirunu Afyonkarahisarlı hemşehrilerim adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum, davetiniz için çok gurur duydum, çok muhteşem bir koleksiyon izledik. Tasarımdan üretimine burada sergilenmesinde emek veren tüm hocalarımıza, usta öğreticilerimize, yöneticilerimize ve gençlerimize teşekkür ediyorum. Bizim Afyonkarahisar da şu an Olgunlaşma Enstitümüz proje aşamasında. İnşallah ben Afyon'un ilk kadın valisi olarak canla başla bitirmeye çalışıyorum ama bugünkü programı özellikle hanımefendi beni davet ettiğinde gelmek, görmek istedim. Çünkü neler yapılıyor, Olgunlaşma Enstitümüz neler başarıyor görmek istedim. Görünce de çok gururlandım. İnşallah Zeybek kültürünün yaşayan, hala devam ettirilen şehirlerinden bir tanesi olarak komşu şehriniz olarak Afyon'da da biz bu serginin orada da sergilenmesini, gençlerimizin hocalarımızın ve sizlerin eşliğinde orada da böyle bir program yapmayı çok isteriz çünkü Olgunlaşma Enstitümüz bizim şehrimizde henüz çalışmaları başlamadığı için çok bilinmiyor ama biz heyecanlıyız, İl Müdürümüzün bana verdiği bilgiye göre 2 ayımız kaldı. 2 ay içerisinde açacağız. Ben İnşallah Buradaki tüm hazirunu Afyonkarahisar'a davet ediyorum. İnşallah aynı programı orada da gerçekleştirmeyi çok isteriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kütahya Valiliği, Kütahya, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Zeybek Güzellemeleri Koleksiyonu Defilesi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:03 Kanarya ağır yaralı Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı
19:15 Steinmeier önce İlber Ortaylı’yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı Steinmeier önce İlber Ortaylı'yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
21:14 Örümcek ağlarını aldı Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den efsane gol Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol
20:32 Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda 310 ton et tüketildi Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda 310 ton et tüketildi
19:51 Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar
19:30 Polonya Cumhurbaşkanı: Nükleer silah konuşlandırmaya hazırız Polonya Cumhurbaşkanı: Nükleer silah konuşlandırmaya hazırız
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Irak’ta net mesaj: Terör örgütü PKK’ya karşı ortak hareket edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta net mesaj: Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 22:16:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Zeybek Güzellemeleri Koleksiyonu Defilesi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement