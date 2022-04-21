Kütahya'daki 11 halk ekmek büfesi yenilendi - Son Dakika
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Kütahya'daki 11 halk ekmek büfesi yenilendi

21.04.2022 15:12
Kütahya'daki 11 halk ekmek büfesi yenilendi

Kütahya Belediyesi ekipleri, şehrin farklı bölgelerinde yer alan halk ekmek büfelerinde yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Kütahya Belediyesi ekipleri, şehrin farklı bölgelerinde yer alan halk ekmek büfelerinde yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Akkent Mahallesi'nde 4, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 1, 100. Yıl Mahallesi'nde 1, Gaybiefendi Mahallesi'nde 1, Hilalkent Mahallesi'nde 1, Yenidoğan Mahallesi'nde 1, 75. Yıl Mahallesi'nde 1, Dumlupınar Mahallesi'nde 1 olmak üzere toplam 11 adet halk ekmek büfesinin kurulum ve tadilat çalışmaları tamamlandı.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara daha sağlıklı ve hijyenik şekilde hizmet vermek amacıyla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kütahya'daki 11 halk ekmek büfesi yenilendi
Kütahya'daki 11 halk ekmek büfesi yenilendi

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Kütahya Belediyesi, Yenidoğan, Akkent, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'daki 11 halk ekmek büfesi yenilendi - Son Dakika


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