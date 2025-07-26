Kütahya\'dan Türkiye İkincisi Hutbe Yarışması

2025 Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Etkili Hutbe Sunumu Yarışması"nda Kütahya'yı başarıyla temsil eden Dörtyol Camii İmam Hatibi Mehmet Sarıyıldız, bölge finalinde Türkiye ikincisi oldu.

İlk olarak il merkezinde din görevlileri arasında yapılan yarışmada birinci olan Sarıyıldız, ardından Kütahya İl Müftülüğü'nün ev sahipliğinde Ulu Cami'de düzenlenen 9. Etkili Hutbe Sunumu Yarışması'nda Marmara ve Ege Bölgeleri'nden gelen 11 il birincisinin katıldığı bölge finalinde ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Kütahya Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Merkez Kur'an Kursu Yöneticisi Turhan Bayatlı, bu gurur verici başarıdan dolayı Mehmet Sarıyıldız'ı camisinde ziyaret ederek tebrik etti. Bayatlı, yaptığı açıklamada, "Bu başarı Kütahya'mızın, hepimizin. Mehmet hocamızı yürekten kutluyor, Diyanet camiamız adına göstermiş olduğu emek ve başarıdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz," ifadelerini kullandı.

Kütahya Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği tarafından yapılan açıklamada ise yarışmaya gösterilen ilgi ve alaka için teşekkür edilerek, Sarıyıldız'ın başarısının diğer din görevlilerine de örnek olduğu belirtildi. - KÜTAHYA