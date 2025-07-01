Kütahya\'dan Yurt Dışına Göç İstatistikleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri'ni kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Kütahya'dan yurtdışına giden kişi sayısı, kente yurtdışından gelen göçmen sayısının neredeyse iki katı oldu.

2024 yılı itibarıyla Kütahya'ya yurtdışından gelen kişi sayısı bin 705 olarak kayıtlara geçti. Bu kişilerin 899'u erkek, 806'sı ise kadın olarak açıklandı.

Öte yandan, aynı dönemde Kütahya'dan yurtdışına göç eden kişi sayısı ise 2 bin 977 olarak belirlendi. Bu grubun bin 807'sini erkekler, bin 170'ini kadınlar oluşturdu.

TÜİK'in verilerine göre, Kütahya'dan yurtdışına gerçekleşen göç, ilin toplam nüfusuna oranlandığında binde 5 seviyesinde gerçekleşti. - KÜTAHYA