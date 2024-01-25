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Kütahya Değerlendirme ve İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kütahya Değerlendirme ve İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda turizm, ulaşım, sanayi ve tarım sektörlerindeki çalışmalar değerlendirildi.

Kütahya Değerlendirme ve İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi
25.01.2024 - 11:07,  Güncelleme: 11:10
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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde beşincisi düzenlenen Kütahya Değerlendirme ve İstişare Toplantısına katıldı.

"Nihai Değerlendirme ve Gündemlerin Karara Bağlanması" konusu ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda; turizm, ulaşım, sanayi ve tarım sektörlerinde yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı ve şehrin 4 ana sektördeki kalkınma stratejileri üzerine bilimsel temellere dayalı değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca Kütahya Belediyesi tarafından oluşturulan Kütahya Ulaşım Ana Planı da masaya yatırıldı. Osmangazi Üniversitesi Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Karacasu, ulaşım alanındaki çalışma grubunun sonuçlarını ve nihai değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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