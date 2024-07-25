Kütahya Domaniç'teki anız yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyü sınırlarında çıkan anız yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Biçilmiş tarla yakınlarında başlayan yangın, ihbarın ardından bölgeye hızla sevk edilen Domaniç Belediyesi, Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri ve Domaniç Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arasözler tarafından söndürüldü.
Yangının ilk anlarında onlarca vatandaş ile Domaniç İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri yangına müdahale etti. Yangında saman balyalarının zarar gördüğü belirtildi.
Yangın, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı ve çevreye yayılması önlendi.
Son Dakika › Yerel › Kütahya Domaniç'teki anız yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?