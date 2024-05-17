Kütahya Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle deneyimlerini paylaştı - Son Dakika
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Kütahya Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle deneyimlerini paylaştı

Kütahya Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Meslek Yüksekokulu\'nda öğrencilerle deneyimlerini paylaştı

Kütahya Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. Başkan Akel, öğrencilere kariyer yolculuğunu anlattı ve başarıya giden yolu açıkladı.

17.05.2024 10:43  Güncelleme: 10:45
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Kütahya Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Söyleşiye, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kavasoğlu, Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Yusuf Güner, Gediz Meslek Yüksekokulu ve Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Akademisyenleri ve öğrencileri katıldı.

Gediz Meslek Yüksekokulu'nun düzenlediği Kariyer Günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşan Başkan Akel, Mali Müşavirlikten Belediye Başkanlığına uzanan kariyer yolculuğunu anlattı. İş hayatında sahip olunması gereken yetkinlikler, meslek seçimindeki kritik noktalar konusunda da bilgi vererek tecrübelerini paylaştı.

Öğrencilere, kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri ve yeni yetenekler edinmeye açık olmaları gerektiğini tavsiye eden Başkan Akel, başarıya giden yolun sabır, azim ve kararlılıkla dolu olduğunu ifade ederek gençlere başarılar diledi.

Etkinliğin son bölümünde Başkan Akel'e, Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kavasoğlu tarafından günün anısına teşekkür belgesi takdimi yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle deneyimlerini paylaştı - Son Dakika

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