İlçe Müftülüğünde görevli Manevi Danışman Osman Aslan , liseden mezun olan gençlerle bir araya geldi. Seyir Terasına gerçekleşen doğa yürüyüşü sonrasında Vaiz Murat Kaya 'nın da katılımıyla çay, kahve eşliğinde sohbet edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Kütahya haberi! Simav Diyanet Gençlik Merkezi'nden doğa yürüyüşü - Son Dakika

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