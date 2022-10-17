Kütahya haberi! Simav Diyanet Gençlik Merkezi'nden doğa yürüyüşü
17.10.2022 12:26
Kütahya haberleri... Simav Diyanet Gençlik Merkezi tarafından lise mezun olan gençlerin katılımıyla seyir terasına doğa yürüyüşü düzenlendi.
Simav Diyanet Gençlik Merkezi tarafından lise mezun olan gençlerin katılımıyla seyir terasına doğa yürüyüşü düzenlendi.
İlçe Müftülüğünde görevli Manevi Danışman Osman Aslan, liseden mezun olan gençlerle bir araya geldi. Seyir Terasına gerçekleşen doğa yürüyüşü sonrasında Vaiz Murat Kaya'nın da katılımıyla çay, kahve eşliğinde sohbet edildi.
Daha sonra Çitgöl ve Eynal'a geçen gençler, buradan Gölcük Yaylasına geçerek kamp ateşi yaktı, semaverde çay içip alandan ayrıldılar. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Osman Aslan, Hisarcık, gençlik, Simav, Yerel, Son Dakika
Son Dakika › Yerel › Kütahya haberi! Simav Diyanet Gençlik Merkezi'nden doğa yürüyüşü - Son Dakika
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.