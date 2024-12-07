Kütahya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi Genişledi

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Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi, yatak kapasitesini artırarak 48 yatakla hizmet vermeye başladı.

Daha önce ek hizmet binasında 32 yatak kapasitesiyle hizmet sunan servis, ana binaya taşınarak kapasitesini genişletti. Yeni düzenleme ile 6. Kat B Blok'a eklenen 16 yatak sayesinde, hastalara daha kapsamlı sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

Yeni Göğüs Hastalıkları Servisi'nin açılışı, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Akdemir, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Perihan Ersoy, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümran Erbay, uzman hekimler, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış, kurdele kesimiyle sembolik olarak kutlandı.

Açılışta konuşma yapan Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümran Erbay, bölümün sağlık hizmetlerindeki kapsamını vurgulayarak şu ifadelerde bulundu: "Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü, sürekli gelişen ve ileri teknolojinin imkanlarını en iyi şekilde kullanan bir kadro ile hizmet veriyor. Solunum sistemi hastalıkları alanında astım, alerjik hastalıklar, bronşit, KOAH, zatürre, tüberküloz, akciğer embolisi, akciğer kanseri gibi birçok hastalığın tanı, tedavi ve takibini yapıyoruz. Ayrıca, Sigara Bırakma, Alerji-İmmünoloji ve Uyku-Apne polikliniklerimizle de ayaktan hasta hizmeti sunuyoruz." - KÜTAHYA