Kütahya Hisarcık\'ta Hüseyin Atağan, eşine tarhana ovmada destek oldu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kış hazırlıkları çerçevesinde evlerde tarhana yapımı sürerken, Hüseyin Atağan'ın eşine tarhananın ovulması ve ufalanması aşamasında yardım etmesi dikkat çekti.

İlçede yıllardır geleneksel yöntemlerle hazırlanan tarhana, genellikle ev hanımlarının imece usulüyle yaptığı kış hazırlıklarının başında geliyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Atağan ise tarhana yapımının zahmetli aşamalarından biri olan ovma işleminde eşine destek oldu.

Tarhanayı çiftlik evinde hazırladıkları için komşularının yardıma gelemediğini belirten Atağan, "Tarhanayı çiftlik evinde yaptığımız için komşular destek olamadı. Bu nedenle zor bir işlem olan tarhananın ovulup ufalanarak yenecek hale gelmesi esnasında yalnız çalışmak zorunda kalan eşime yardımcı oldum" dedi.

İlçede erkeklerin tarhana yapımına genellikle fazla katkı sunmadığını ifade eden Atağan'ın bu davranışı, eşler arasındaki dayanışmanın güzel bir örneği oldu.