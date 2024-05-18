Kütahya İl Emniyet Müdürü, öğrencinin yeni yıl kutlama kartını kabul etti - Son Dakika
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Yerel

Kütahya İl Emniyet Müdürü, öğrencinin yeni yıl kutlama kartını kabul etti

Kütahya İl Emniyet Müdürü, öğrencinin yeni yıl kutlama kartını kabul etti

Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Şehit Semih Akyıldız İlkokul 1/C sınıfı öğrencisi İkra Yabaş'ın kendisine gönderdiği yeni yıl kutlama kartını kabul etti. Müdür Sıralı, İkra'yı makamında misafir etti ve hediye verdi.

18.05.2024 17:56
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Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, yazmayı öğrendikten sonra kendisine yeni yıl kutlama kartı gönderen Şehit Semih Akyıldız İlkokul 1/C sınıfı öğrencisi İkra Yabaş'ı makamında misafir etti.

Kütahya Merkez Şehit Semih Akyıldız İlkokul 1/C sınıfı öğrencisi İkra Yabaş, yazmayı öğrendikten sonra İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı'ya yeni yıl kutlama kartı gönderdi. İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, yeni yıl kutlama kartının kendisine ulaşması üzerine minik İkra'yı, ailesini ve okul öğretmenlerini makamında misafir etti. Müdür Sıralı, İkra Yabaş'a kitap, santranç seti ve oyuncak hediye etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya İl Emniyet Müdürü, öğrencinin yeni yıl kutlama kartını kabul etti - Son Dakika

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