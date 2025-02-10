Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özcura muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özcura muhtarlarla bir araya geldi

Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özcura muhtarlarla bir araya geldi

Kütahya'da İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, Seyitömer ve çevresindeki köy muhtarlarının daveti üzerine Seyitömer Beldesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı.

10.02.2025 10:56  Güncelleme: 10:58
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Kütahya'da İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, Seyitömer ve çevresindeki köy muhtarlarının daveti üzerine Seyitömer Beldesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Programda, köy muhtarları taleplerini doğrudan Özcura'ya iletme fırsatı buldu.

Toplantıda konuşan Meclis Başkanı Muammer Özcura, göreve geldikleri günden bu yana muhtarlarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirterek, bu iş birliğinin süreceğini vurguladı. Köylerdeki altyapı sorunlarının büyük bir kısmının AK Parti iktidarında çözüldüğünü ifade eden Özcura, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kütahya Valisi'ne, milletvekillerine ve AK Parti teşkilatına teşekkür etti.

Muhtarların köylerde önemli bir rol üstlendiğini belirten Özcura, "Muhtarlarımızın 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Köylerimizin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bizi bu programa davet eden tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Programa, Seyitömer Beldesi Belediye Başkanı Mahmut Yol da katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özcura muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

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