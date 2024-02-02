Kütahya İl Koordinasyon Kurulu 2023 Yılı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Musa Işın'ın başkanlığında, Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumlar arası bağlantı, uyum, eş güdüm ve koordinasyonun sağlanabilmesi ve gerçekleştirilen faaliyetlerin yıllık genel değerlendirmesi yapıldı.
Toplantının açış konuşmasını yapan Vali Musa Işın, "Bugünkü toplantıdaki faaliyetler, 2024 yılı Aileyi Koruma ve Güçlendirme İl Eylem ve Faaliyet Planı'nın bir parçası. Öncelikli hedefimiz, şehit ve gazilerimizin çocukları ile yetim ve öksüz çocuklarımız ve dezavantajlı çocuklarımız. Bu kapsamda, ilimiz genelinde yetim ve öksüz çocuklarımızın sayısı belirlenecek, ailelerinin durumları ve ihtiyaçları tespit edilecek" dedi.
Çocukların devletin sorumluluğu altında olduğunu vurgulayan Işın, "Hiçbir çocuğumuzu kaybetme lüksümüz yok. Hiçbir çocuğumuzu yalnız bırakamayız. Devletimiz vatandaşına maddi ve manevi anlamda sahip çıkacak kudrettedir. Bu konuda ciddi çaba sarf ediyoruz ve bu çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.
"Çok ciddi çaba sarf ediyoruz ve bunu yapmak zorundayız" diyen Vali Işın "Gayretimizi, şevkimizi artıracağız. 2024 yılında da sosyal dokuyu güçlendirmek ve toplumsal çürümeyi engellemek amacıyla her alanda ve her mekanda yoğun gayretlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Ailelerin desteğinin önemine de vurgu yapan Işın, "Devletimizin çabaları evet kıymetli ve değerlidir ama ebeveynler olmazsa olmaz. Ailelerimizin desteği çok önemli. Mutlaka bu sürecin içerisinde yer almalı, çocuklarını takip etmeli ve bizlerle iş birliği yapmalılar" dedi.
Toplantıda; Çocuklar Güvende Programı kapsamında 324 çocuğun izlendiği belirtilirken, 2023 yılı içerisinde 6 bin 758 çocuğa sosyal ve ekonomik destek ödemesi yapıldığı kaydedildi.
Koruyucu aile sayısının 2023 yılında 74'e ulaştığı, 89 çocuğun koruyucu ailede olduğu belirtildi.
Toplantı, 2023 yılı boyunca il genelinde yürütülen çalışmaların ve 2024 yılı için planlanan faaliyetlerin ele alınması, tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerilerinin istişare edilmesinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA
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