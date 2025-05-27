Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü\'nden Belediye Başkanı\'na Ziyaret

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, eğitim alanındaki güncel gelişmeler değerlendirilirken, belediye ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yürütülebilecek iş birlikleri ele alındı.

Görüşmede, özellikle öğrencilerin eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve sosyal-kültürel projelerle desteklenmesi konularında fikir alışverişi yapıldı. Müdür Yılmaz, şehirde eğitimin kalitesini artırmak adına tüm kurumların koordineli çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Eyüp Kahveci ise, "Eğitime yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır. Gençlerimizin daha iyi şartlarda yetişmesi için üzerimize düşen her göreve hazırız" dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KÜTAHYA