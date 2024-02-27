Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Akabe Camii cemaatiyle buluştu - Son Dakika
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Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Akabe Camii cemaatiyle buluştu

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Akabe Camii cemaatiyle buluştu

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık "Özel İrşad Programı" kapsamında Akabe Camii cemaati ile buluştu.

27.02.2024 10:16
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Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık "Özel İrşad Programı" kapsamında Akabe Camii cemaati ile buluştu.

Yatsı namazını kıldıran Müftü Açık, namazdan sonra sohbet ve dua etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Müftü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Akabe Camii cemaatiyle buluştu - Son Dakika

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