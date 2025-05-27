Kütahya İlinden Yetişenler Derneği\'nden Geleneksel Cimcik Günü Etkinliği

Kütahya İlinden Yetişenler Derneği tarafından her yıl düzenlenen geleneksel 'Cimcik Günü', bu yıl Gedizli iş insanı Durmuş Candan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşti. Gediz Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir firmanın sahibi ve Gedizli olan Durmuş Candan'ın mekanında bir araya gelen İstanbul'daki Kütahyalılar, yöresel lezzetlerden meşhur cimcik ikramıyla keyifli anlar yaşadı.

Kütahya'nın köklü değerlerini yaşatma ve hemşerilik bağlarını güçlendirme hedefiyle düzenlenen etkinliğe yoğun katılım oldu. Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel de bu anlamlı günde Kütahyalıları yalnız bırakmadı. İstanbul'da yaşayan çok sayıda Kütahyalı vatandaşın bir araya geldiği etkinlikte, samimi sohbetler ve hasret giderme anları yaşandı.

Etkinlikte söz alan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, birlik ve beraberlik mesajları içeren bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, Kütahya'nın tanıtımına ve hemşeri derneklerinin faaliyetlerine verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Necdet Akel'e bir plaket takdim edildi.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Kütahya İlinden Yetişenler Derneğimizin geleneksel Cimcik Günü etkinliğinde İstanbul'daki hemşerilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Değerli iş insanımız Durmuş Candan'a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler, hemşerilerimizin birbirleriyle olan bağlarını güçlendiriyor, memleket hasretini dindiriyor ve Kütahyamızın kültürel değerlerini yaşatmamıza vesile oluyor. İstanbul'da yaşayan tüm Kütahyalı hemşerilerimize selam ve sevgilerimi iletiyor, derneğimizin bu başarılı organizasyonlarında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Kütahya'nın yöresel yemeklerinden cimcik bir tür mantı çeşidi olduğu belirtildi. - KÜTAHYA