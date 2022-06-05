Kütahya 'İstiklal madalyası' istiyor - Son Dakika
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Kütahya 'İstiklal madalyası' istiyor

05.06.2022 00:57
Kütahya 'İstiklal madalyası' istiyor

Kütahya'ya İstiklal madalyası verilmesi için Kütahya Sevdalısı Yürekler Derneği (KÜSEYDER) tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Kütahya'ya İstiklal madalyası verilmesi için Kütahya Sevdalısı Yürekler Derneği (KÜSEYDER) tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Kent merkezi Sevgi Yolu üzerinde kampanyaya Kütahyalılar yoğun ilgi gösterirken, ilk günde binlerce imza toplandığı belirtildi.

KÜSEYDER Başkanı Nevzat Çoban, kampanyanın 1 ay boyunca devam edeceğini ifade etti.

Toplanan imzaların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ve Cumhurbaşkanlığı'na gönderileceğini belirten Çoban, "Bugün bizler İnönü savaşlarının, Kütahya- Eskişehir savaşlarının, Dumlupınar meydan muharebesinin yapıldığı, Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı, kahramanlık destanlarıyla Zafer'in yazıldığı, Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağının bütün dünyaya ilan edildiği topraklardan Kütahya'dan sesleniyoruz sizlere. Milli mücadelenin birçok savaşında çok büyük mücadeleler veren Kütahya'mıza hak ettiği İstiklal madalyasını istemek için burada toplanmış bulunmaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün özel olarak bizzat kendisinin hazırladığı Kütahyamıza özel takdirname vermesi ayrıca Atatürk tarafından yaptırılan Türkiye'deki tek anıt olan Zafertepeçalköy'deki Şehit sancaktar anıtının 30 Ağustos 1924 de ki temel atma töreninde Atamızın Dumlupınar Kütahya için söylediği, 'Dumlupınar Meydan Muharebesi ve onun son safhası olan bu 30 Ağustos Muharebesi Türk tarihinin en mühim dönüm noktasını teşkil eder. Milli tarihimiz çok büyük ve çok parlak zaferlerle doludur. Fakat Türk milletinin burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimizde değil dünya tarihine de yön veren kesin tesirli bir meydan muharebesi hatırlamıyorum. Hiç şüphe etmemelidir ki Yeni Türk devletinin genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atıldı. Ebedi hayatı burada taçlandırıldı.' Bu haklı gururla Kütahyamıza İstiklal madalyası verilmesini istiyoruz. Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi zaferinin 100 yılında Zafertepeçalköy ve Dumlupınar'da yapılacak etkinliklere tüm Devlet Erkanımızı ve tüm siyasi liderlerimizi zaferin kazanıldığı topraklarda halkımızla birlikte olmaya davet ediyoruz. Kuvayi Milliye ruhuyla bir avuç sivilin vatanın kurtuluşunda düşmana karşı duruşları ile gösterdikleri kahramanlıklardan dolayı defalarca yenilgiyi hazmedemeyen ve hesap sormak için Manisa, Gördes ve Tavşanlı'dan gönderilen 4 alay Yunan askerleri tarafından 14 Köyü ile birlikte tamamen yakılan Emet ilçemize gazilik unvanının verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Dumlupınar, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya 'İstiklal madalyası' istiyor - Son Dakika

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