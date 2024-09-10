Kütahya Kaymakamı, yaralanan askeri ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya Kaymakamı, yaralanan askeri ziyaret etti

Kütahya Kaymakamı, yaralanan askeri ziyaret etti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Kaymakamı Hakan Alkan, Kuzey Irak'ta yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Barış Cansu'yu evinde ziyaret etti. Kaymakam Alkan, geçmiş olsun dileklerini ileterek askerin yanında olduklarını belirtti.

10.09.2024 11:51  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Kaymakamı Hakan Alkan, Kuzey Irak'ta yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Barış Cansu'yu evinde ziyaret etti.

Kaymakam Alkan, belde ziyareti sonrasında Belediye Başkanı Kerim Şahin, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Yalçın ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdullah Erkan ile birlikte Kuzey Irak Zap Bölgesi'nde görev yaparken pusuya düşürülerek yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Barış Cansu'yu evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaret sırasında konuşan Kaymakam Alkan, "Barış kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz her zaman kahraman askerlerimizin yanındadır. Onların fedakarlıkları sayesinde bizler burada huzur ve güven içinde yaşıyoruz. Kendisine acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hakan Alkan, Politika, Piyade, Güncel, Yerel, Gediz, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Kaymakamı, yaralanan askeri ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:48 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi Narin’in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar
14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:48 Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak Otomobil devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:53:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya Kaymakamı, yaralanan askeri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement