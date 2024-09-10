Kütahya Kaymakamı, yaralanan askeri ziyaret etti

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Kaymakamı Hakan Alkan, Kuzey Irak'ta yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Barış Cansu'yu evinde ziyaret etti.

Kaymakam Alkan, belde ziyareti sonrasında Belediye Başkanı Kerim Şahin, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Yalçın ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdullah Erkan ile birlikte Kuzey Irak Zap Bölgesi'nde görev yaparken pusuya düşürülerek yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Barış Cansu'yu evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaret sırasında konuşan Kaymakam Alkan, "Barış kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz her zaman kahraman askerlerimizin yanındadır. Onların fedakarlıkları sayesinde bizler burada huzur ve güven içinde yaşıyoruz. Kendisine acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA