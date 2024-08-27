Kütahya Kredi Kullanımı ve Batık Kredi Tutarında 40. Sırada - Son Dakika
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Kütahya Kredi Kullanımı ve Batık Kredi Tutarında 40. Sırada

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 2024 yılı Haziran ayı kredi verilerine göre, Kütahya kredi kullanımı ve batık kredi tutarı ile Türkiye'de 40'ıncı sırada yer aldı. Kütahya'da toplam nakdi kredi tutarı 40 milyon 257 bin 567 TL, gayri nakdi kredilerin ise 8 milyon 836 bin 156 TL olduğu açıklandı. Ödenemeyen kredi tutarı ise 539 bin 718 TL olarak belirlendi. Kütahya'da geri ödenemeyen kredi oranı yüzde 1,2 artış gösterdi.

27.08.2024 03:19
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Kütahya kredi kullanımı ve batık kredi tutarında 40. sırada

KÜTAHYA - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2024 yılı Haziran ayı kredi verilerine göre, Kütahya kredi kullanımı ve batık kredi tutarı ile Türkiye'de 40'ıncı sırada yer aldı.

Kütahya'da toplam nakdi kredi tutarı 40 milyon 257 bin 567 TL, gayri nakdi kredilerin ise 8 milyon 836 bin 156 TL olduğu açıklandı. Ayrıca ödenemeyen kredi tutarı 539 bin 718 TL olarak açıklandı. Kütahya kredi kullanımı ve batık kredi tutarı ile Türkiye'de 40'ıncı sırada yer aldı. 2024 yılında kredi kullanımı artarken ödenemeyen kredi tutarında da artış görüldü. Kütahya'da geri ödenemeyen kredi oranı 2023 yılı verilerine göre yaklaşık yüzde 1,2 arttı. Son 1 yılda Türkiye'de batık kredi tutarı 165 milyar liradan 213 milyara çıkarken Kütahya batık kredi artışında Türkiye ortalamasının altında. Kütahyalı vatandaşlar, Kütahya'da verilen maaşların çoğunlukla asgari ücret veya asgari ücrete yakın olması dolayısıyla Kütahyalıların ayağını yorganına göre uzattığını yani ödeyemeyeceği borcun altına girmediğini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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