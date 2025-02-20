Kütahya Milli Eğitim Müdürü Velilerle Buluştu

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz velilerle buluştu

KÜTAHYA - Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nde velilerle buluşarak eğitim süreci, yeni modeller ve okulun geleceği üzerine toplantı yaptı. Toplantıya, müdür yardımcıları ve şube müdürleri de katıldı.

Açılış konuşmasını Okul Müdürü Fazlı Karabulut gerçekleştirdi. Ardından, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz velilere hitap etti.

Gençlerin çok kıymetli olduğunu ve onların en iyi şekilde yetiştirilmesi gerektiğini belirten Müdür Yılmaz, "Çocuklarla oturup konuşacağız, onlara ajanlık yapmayacağız. Çocuklara ajanlık yaptığımızda çok farklı rollere bürünebilirler. Biz onları korumak adına oturup onlarla muhabbet edeceğiz. Onlara hakkı, hakikati anlatacağız" diye konuştu. Eğitimde fedakarlığın önemini vurgulamak için ekşi üzüm hikayesini anlatan Yılmaz, "Peygamber Efendimiz (s.a.v.), sahabelerden fakir birisinin ikram ettiği ekşi üzümleri yemiş, ama başkalarına ikram etmemişti. Çünkü biri üzümü yediğinde yüzünü buruşturacak, bu da fakiri üzecekti. Onun üzülmemesi için o ekşi üzümleri kendisi yemişti. Biz de ekşi üzümleri yemeye talibiz!" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz toplantının sonunda, "Kaybedecek bir evladımız bile yok. Türkiye Yüzyılı'nda başarılı nesiller yetiştirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz, gelin hep birlikte sahip çıkalım!" ifadelerini kullandı.