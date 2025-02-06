Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı'ndan Ulaşım Zammına Tepki - Son Dakika
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Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı'ndan Ulaşım Zammına Tepki

Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı\'ndan Ulaşım Zammına Tepki

Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı, Kütahya'daki şehir içi ulaşım zammının halkı mağdur ettiğini belirterek, kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Arı, yapılan zammın ekonomik şartlar göz önüne alınarak adil bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

06.02.2025 22:11  Güncelleme: 22:15
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Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı, 5 Şubat'ta Kütahya Belediye Meclisi tarafından alınan şehir içi ulaşım zammı kararına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan zammın halkı mağdur ettiğini belirten Arı, vatandaşların ekonomik şartları göz önüne alınarak kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Zam kararının ardından vatandaşlarla yapılan birebir görüşmeler ve telefon görüşmeleri sonucunda halkın zam oranını kabul edilemez bulduğunu ifade eden Arı, işletmecilerin de mazot, lastik gibi giderlerin artmasını gerekçe göstererek zammı savunduğunu belirtti. Arı, Kütahya'da asgari ücretle geçinen ve emekli vatandaşların yoğun olduğunu, bu nedenle ulaşım ücretlerindeki ani artışın bütçeleri üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu dile getirdi.

Kısa mesafelerde de aynı ücret uygulanmasının adaletsiz olduğunu belirten Arı, "Örneğin, Ulu Cami'den hastaneye gitmek gibi kısa mesafelerde de aynı ücretin alınması vatandaşlarımız için büyük bir haksızlık oluşturuyor" dedi.

Halkın sesi olarak, hem vatandaşların hem de işletmecilerin mağdur olmaması adına zam oranının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Arı, Kütahya'nın coğrafi ve ekonomik şartlarına uygun, makul bir fiyatlandırma yapılması çağrısında bulundu.

Kütahya Belediyesi Meclisinde şehir içi ulaşımda, tam bilet 27 lira, ilkokul-lise biniş 15 lira, üniversite 19 lira, kredi kartı biniş 27 lira ve tek biniş 32 lira olarak kabul edilmişti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı'ndan Ulaşım Zammına Tepki - Son Dakika

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