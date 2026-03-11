Aslanapa Kaymakamı Tosun, emniyet ve jandarma personeliyle iftar programında buluştu

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Kaymakam İsmail Tosun, düzenlenen iftar programında emniyet ve jandarma personeliyle bir araya geldi.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun yaşatıldığı iftar programına Kaymakam Tosun'un yanı sıra Belediye Başkanı Necati Kulik, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Uğur Gedek, İlçe Emniyet Amiri Volkan Yönden ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Programda konuşan Kaymakam İsmail Tosun, milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan emniyet ve jandarma teşkilatına teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi. Tosun, güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarının toplumun huzur ve güven ortamının sağlanmasında büyük önem taşıdığını ifade etti.

İftar programı, yapılan sohbet ve iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA