Kütahya'nın Eğitim Projeleri Bakanla Görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya'nın Eğitim Projeleri Bakanla Görüşüldü

Kütahya\'nın Eğitim Projeleri Bakanla Görüşüldü

AK Parti Kütahya heyeti, Milli Eğitim Bakanı Tekin ile eğitim projelerini değerlendirdi.

23.11.2024 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı ile birlikte, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret etti. Görüşmede, Kütahya'nın eğitim altyapısını geliştirmeye yönelik projeler masaya yatırıldı.

Başkan Mustafa Önsay, ziyaret kapsamında iletilen talepleri şöyle sıraladı; "Tavşanlı Öğretmenevi mevcut binanın yerine yeni bir bina yapılması için destek, Naşa beldesine ortaokul binası inşa edilmesi, Pazarlar Eğitim Kompleksi'nin 2012 yılında inşa edilen ve 16 dershane, laboratuvar, kütüphane, sinema, spor salonları, 100'er kişilik kız ve erkek yurtlarını içeren 20 bin metrekarelik kompleksin, sınavla öğrenci alan bir liseye dönüştürülmesi." - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Yerel Haberler, Yusuf Tekin, Politika, AK Parti, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'nın Eğitim Projeleri Bakanla Görüşüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil
12:29 İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:32 Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı
10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
16:05 Elif Buse Doğan’ın başı takıntılı hayranıyla dertte Elif Buse Doğan'ın başı takıntılı hayranıyla dertte
16:03 Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanıma 96 bin TL ceza Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanıma 96 bin TL ceza
15:48 Nur Sürer: Muzun tadını bilmeyen biriydim, yoksulduk ama neşeliydik Nur Sürer: Muzun tadını bilmeyen biriydim, yoksulduk ama neşeliydik
15:44 18 yıl boyunca çalıştığı şirketi dolandırdı, üstüne tehdit etti 18 yıl boyunca çalıştığı şirketi dolandırdı, üstüne tehdit etti
15:42 İsrail savaş uçakları Beyrut’ta bir binayı yerle bir etti Dehşet anları kamerada İsrail savaş uçakları Beyrut'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada
15:41 Kura çekiminde Türkiye’nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın Kura çekiminde Türkiye'nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın
15:40 Suriye’de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu Suriye'de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu
15:33 35 yıllık komşudan akılalmaz hırsızlık: Duvarı kırdı, eşyaları çaldı, sıvayıp gitti 35 yıllık komşudan akılalmaz hırsızlık: Duvarı kırdı, eşyaları çaldı, sıvayıp gitti
15:28 Milli yıldızımız dünyanın en ünlü futbolcuları listesinde ilk 10’a girdi Milli yıldızımız dünyanın en ünlü futbolcuları listesinde ilk 10'a girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 14:52:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'nın Eğitim Projeleri Bakanla Görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.