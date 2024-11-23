Kütahya\'nın Eğitim Projeleri Bakanla Görüşüldü

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AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı ile birlikte, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret etti. Görüşmede, Kütahya'nın eğitim altyapısını geliştirmeye yönelik projeler masaya yatırıldı.

Başkan Mustafa Önsay, ziyaret kapsamında iletilen talepleri şöyle sıraladı; "Tavşanlı Öğretmenevi mevcut binanın yerine yeni bir bina yapılması için destek, Naşa beldesine ortaokul binası inşa edilmesi, Pazarlar Eğitim Kompleksi'nin 2012 yılında inşa edilen ve 16 dershane, laboratuvar, kütüphane, sinema, spor salonları, 100'er kişilik kız ve erkek yurtlarını içeren 20 bin metrekarelik kompleksin, sınavla öğrenci alan bir liseye dönüştürülmesi." - KÜTAHYA