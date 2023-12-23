Kütahya\'nın Tavşanlı ilçesinde Filistin\'e destek yürüyüşü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti.

Birçok kişinin katılımıyla Ulucami Mahallesi saat kulesi önünde atlılarla başlayan yürüyüş, coşku ve destekle Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklaması, duygu yüklü anlara sahne oldu. Tekke Cami İmam Hatibi Mehmet Sönmez'in Kuran- ı Kerim Tilaveti ile başlayan program, İlkay Karadaş'ın sunumu ile İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Talha Kılınç'ın okuduğu basın açıklaması ile program devam etti. Hanife Zülal Kara isimli öğrenci Filistin için yazılan şiiri okumasının ardından ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan kısa bir Filistin Yabke gösterisi büyük alkış aldı.

İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın yaptığı yaşanan zulümlerin durması ve tüm şehitlerimiz için yaptığı duanın ardından, Filistin'deki soykırımın durması ve İncirlik- Kürecik askeri üslerinin kapatılması talebiyle bir imza kampanyası başlatıldı. - KÜTAHYA