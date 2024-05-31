Yerel

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, gazete aboneliklerini sonlandırdı. Kütahya'da, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, (KSBÜ) Kütahya Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Devlet Su İşleri (DSİ) Kütahya 34. Şube Müdürlüğü'nün ardandan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü de, tasarruf tedbirleri çerçevesinde yerel gazete aboneliklerini iptal etti.

Kütahya'da "En gösterişli ve lüks kurum binası"na sahip Orman Bölge Müdürlüğü, şehirde yayın yapan yerel gazetelerden günlük 3'er adet satın alıyordu. Müdürlük, söz konusu iptalle kurumuna günlük 90 TL'lik tasarruf sağlamış oldu. - KÜTAHYA