Kütahya OSB\'den Lösemili Çocuklara Destek

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Sosyal Sorumluluk Ekibi, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla Kütahya OSB Müdürlüğü personeline, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine turuncu kurdele dağıttı.
Etkinlik kapsamında dağıtılan turuncu kurdeleler, lösemi ile mücadelede desteğin sembolü olurken, lösemi hastalığına karşı toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefledi. Öğrenciler ve çalışanlar, lösemiye dikkat çekmek amacıyla turuncu kurdeleleri takarak dayanışma mesajı verdiler.
Kütahya OSB Müdürlüğü Sosyal Sorumluluk Ekibi, toplumsal farkındalığı artırmak adına düzenlediği bu tür etkinliklerle lösemi hastalığına karşı toplumda bilinç oluşturmayı sürdüreceklerini ve lösemili çocukların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. - KÜTAHYA
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