Kütahya OSB Tavla Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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Kütahya OSB Tavla Turnuvası Sonuçlandı

Kütahya OSB Tavla Turnuvası Sonuçlandı

Keramika Paketleme, Kütahya OSB 2024 Tavla Turnuvası şampiyonu oldu. Dostluk ve rekabet ön plandaydı.

13.11.2024 10:43
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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Firmalar Arası Tavla Turnuvası, büyük bir rekabet ve dostluk atmosferi içinde tamamlandı. Turnuva, bölgedeki farklı sektörlerden birçok firmanın katılımıyla gerçekleşirken, heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu.

Final karşılaşmasında, Keramika Paketleme ve Porselen takımları kıyasıya mücadele etti. Çekişmeli geçen maçın sonunda Keramika Paketleme Takımı, turnuvanın 2024 yılı şampiyonu olarak kupayı kazandı. Takım üyeleri, şampiyonluk madalyalarını, kupalarını ve profesyonel tavla takımlarını Kütahya OSB Bölge Müdürü Tunahan Ergin'in elinden aldılar.

Turnuva sonrası açıklamada bulunan Bölge Müdürü Tunahan Ergin, "Turnuvamız, sanayi bölgemizdeki çalışanlarımız arasında birlik, beraberlik ve motivasyonu artırmak amacıyla düzenleniyor. Bu yıl da büyük bir coşku ve dostluk havası hakimdi. Şampiyon olan Keramika Paketleme Takımı'nı gönülden tebrik ediyorum. Gelecek yıllarda daha geniş katılımlı ve coşkulu turnuvalar düzenlemeyi hedefliyoruz" dedi.

Turnuvanın gelenekselleşen ruhuyla Kütahya OSB'de dostluk ve dayanışma pekişirken, çalışanlar arasındaki bağların güçlenmesine de katkı sağlanmış oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya OSB Tavla Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika

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