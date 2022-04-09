Kütahya protokolü Romanlarla iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Kütahya protokolü Romanlarla iftarda bir araya geldi

09.04.2022 11:44
Kütahya protokolü Romanlarla iftarda bir araya geldi

Kütahya protokolü, Dünya Romanlar Günü nedeniyle Romanlarla iftarda bir araya geldi.

Kütahya protokolü, Dünya Romanlar Günü nedeniyle Romanlarla iftarda bir araya geldi.

Katılımlarından dolayı konuklarına teşekkür eden Vali Ali Çelik, "Bugün birbirimizi anlamak, tanımak için bir fırsat. Konuşarak en önemlisi de birbirimizi dinleyerek sorunlara çözüm bulacağız. Bizi biz yapan farklılıklarımızla, bir arada, birlikte çok güzeliz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Osmangazi Mahallesinde devam eden kentsel dönüşüm projesi hakkında da konuşan Vali Çelik, "Sizin hoşnut olmadığınız hiç bir şey yapılmayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, hep beraber kamunun yararı neyse onun takipçisi olacağız" dedi.

Roman vatandaşlardan da çalışmalara destek vermesini ve gayret göstermesini isteyen Vali Çelik, "Hep beraber çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kütahya İl Özel İdaresi'nde düzenlenen iftar programına; Kütahya Valisi Ali Çelik'in yanı sıra AK Parti milletvekilleri İshak Gazel, ve Ceyda Çetin Erenler ile Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile protokol üyeleri katıldı. - KÜTAHYA

Kütahya protokolü Romanlarla iftarda bir araya geldi
Kütahya protokolü Romanlarla iftarda bir araya geldi
Kütahya protokolü Romanlarla iftarda bir araya geldi
Kütahya protokolü Romanlarla iftarda bir araya geldi

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Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya protokolü Romanlarla iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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