 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, dar gelirli ailelerin çocuklarına kaban yardımında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, dar gelirli ailelerin çocuklarına kaban yardımında bulundu

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu ve Bayanlar Kurulu üyeleri, Kütahya'da bulunan 4 okulda okuyan dar gelirli 100 ailenin çocuklarına kaban yardımında bulundu. Vakıf, Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Derviş Paşa Ortaokulu, Çiniket Özel Eğitim Okulu ve Bahattin Çini Özel Eğitim Okulu'nda öğrenim gören yaklaşık 100 öğrenciye kaban yardımı yaparak destek oldu. Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, bölgenin en başarılı sivil toplum kuruluşlarından biri olarak seçilmiştir.

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, dar gelirli ailelerin çocuklarına kaban yardımında bulundu
05.01.2024 - 22:50,  Güncelleme: 22:53
Abone Ol

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu ve Bayanlar Kurulu üyeleri 4 okulda okuyan dar gelirli 100 ailenin çocuklarına kaban yardımında bulundu.

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı ve Bayanlar Kurulu Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Derviş Paşa Ortaokulu, Çiniket Özel Eğitim Okulu, Bahattin Çini Özel Eğitim okulunda öğrenim gören yaklaşık 100 öğrenciye kaban yardımında bulundu.

Bölgenin en başarılı sivil toplum kuruluşu seçilen Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu, Sosyal Yardım ve Kültür Vakfının 12 ay aktif çalışan ve örnek hizmetler gerçekleştiren bir kuruluş olduğunu söyledi.

Tunçoğlu, " Vakıf Yönetim Kurulu ve Vakıf Bayanlar Kurulu olarak el birliği ve uyum içinde, ekip çalışması ile başarılı ve faydalı hizmetler yapmanın kıvancı ve huzuru içindeyiz" dedi.

Okul Müdürleri Halil Kurt, İhsan Bozdağ, Mustafa Çolak ve Mehtap Kınalıbaş Vakıf Yönetim Kuruluna ve Bayanlar Kuruluna yapmış oldukları yardım için teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Anadolu Lisesi, Kütahya, Vakıf, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, dar gelirli ailelerin çocuklarına kaban yardımında bulundu - Son Dakika


23:30
Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29
AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu

Son Dakika
23:30 Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29 AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 00:02:03. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, dar gelirli ailelerin çocuklarına kaban yardımında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement