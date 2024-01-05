Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, dar gelirli ailelerin çocuklarına kaban yardımında bulundu

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu ve Bayanlar Kurulu üyeleri 4 okulda okuyan dar gelirli 100 ailenin çocuklarına kaban yardımında bulundu.

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı ve Bayanlar Kurulu Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Derviş Paşa Ortaokulu, Çiniket Özel Eğitim Okulu, Bahattin Çini Özel Eğitim okulunda öğrenim gören yaklaşık 100 öğrenciye kaban yardımında bulundu.

Bölgenin en başarılı sivil toplum kuruluşu seçilen Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu, Sosyal Yardım ve Kültür Vakfının 12 ay aktif çalışan ve örnek hizmetler gerçekleştiren bir kuruluş olduğunu söyledi.

Tunçoğlu, " Vakıf Yönetim Kurulu ve Vakıf Bayanlar Kurulu olarak el birliği ve uyum içinde, ekip çalışması ile başarılı ve faydalı hizmetler yapmanın kıvancı ve huzuru içindeyiz" dedi.

Okul Müdürleri Halil Kurt, İhsan Bozdağ, Mustafa Çolak ve Mehtap Kınalıbaş Vakıf Yönetim Kuruluna ve Bayanlar Kuruluna yapmış oldukları yardım için teşekkür ettiler. - KÜTAHYA