Kütahya Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Kütahya Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı

10.08.2022 15:54

Kütahya Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kütahya Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu 16. kilometresinde Aliköy Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre,Mehmet Ç. idaresindeki 06 BLD 408 plakalı aracı ile Tavşanlı ilçesinden Kütahya istikametine gitmekte olan Ahmet A. yönetimindeki 43 NR 110 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüleri ile Niyazi Ç. (60), Gökhan R. (37), Şerif Ç. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ve Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
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Tavşanlı, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

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