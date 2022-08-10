Taksim'in acısı henüz tazeyken yapılan bu paylaşım ekipleri harekete geçirdi

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ve Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada, her iki aracın sürücüleri ile Niyazi Ç. (60), Gökhan R. (37), Şerif Ç. yaralandı.

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kütahya Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

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