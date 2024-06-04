Kütahya UNESCO Konağı'nda 'Geleneksel El Sanatları Sergisi' - Son Dakika
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Kütahya UNESCO Konağı'nda 'Geleneksel El Sanatları Sergisi'

Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü ve Kütahya Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Geleneksel Sanatlar Genç Kuluçka Merkezi Projesi kapsamında, UNESCO Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Merkezinde düzenlenen kursların yıl sonu sergisi, Kütahya Belediyesi UNESCO Konağı'nda açıldı.

04.06.2024 06:31
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Kütahya UNESCO Konağı'nda 'Geleneksel El Sanatları Sergisi'

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü ve Kütahya Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Geleneksel Sanatlar Genç Kuluçka Merkezi Projesi kapsamında, UNESCO Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Merkezinde düzenlenen kursların yıl sonu sergisi, Kütahya Belediyesi UNESCO Konağı'nda açıldı.

2023-2024 öğretim yılı içerisinde, telkariden, gümüş işlemeciliğine, iğne oyasından, nakışa, 6 farklı alanda 236 kursiyerin eğitim almaya hak kazandığını ve kursiyerlerin önemli kısmının kadınlardan oluştuğunu söyleyen Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "İnanıyoruz ki sanat ve zanaat değerlerimizin korunmasına katkıda bulunacak ve yeni nesillere ilham vereceğiz. Sergimiz kültürümüzü yaşatma ve geleceğe taşıma misyonumuzu desteklemektedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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