Kütahya Valisi Musa Işın Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Meclis Toplantısı'na Başkanlık Etti - Son Dakika
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Kütahya Valisi Musa Işın Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Meclis Toplantısı'na Başkanlık Etti

Kütahya Valisi Musa Işın Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Meclis Toplantısı\'na Başkanlık Etti

Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Meclisi toplandı. Toplantıda, hayvanları koruma kanununda yapılan değişiklikler ve yerel yönetimlerin sorumlulukları değerlendirildi. Ayrıca, sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmalar ve yeni bakımevlerinin inşası konularında kararlar alındı.

29.08.2024 10:28  Güncelleme: 10:29
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Kütahya Valisi Musa Işın, Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Meclis Toplantısı'na başkanlık etti.

Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Meclisi, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Toplantıda, 02 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikler kapsamında, Kütahya'daki yerel yönetim birimleri ve belediyelerin sorumlu olduğu yükümlülükler detaylı bir şekilde değerlendirildi.

İl ve ilçe belediyeleri ile İl Özel İdaresi temsilcilerinden oluşan birliğin ilk meclis toplantısında, Kütahya genelinde sahipsiz hayvanlarla ilgili yapılacak çalışmalar, yeni bakımevlerinin inşası ve yaşam alanlarının tahsisi konularında önemli kararlar alındı. Toplantıda ayrıca, Şaphane ilçesi sınırları içerisinde yer alan Sahipsiz Hayvan Bakımevi yapım işinin proje revizyonlarının tamamlandığı ve hızlı bir şekilde yürütülen çalışmalar sayesinde 2024 yılı içinde tamamlanmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı.

Toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Valisi Musa Işın Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Meclis Toplantısı'na Başkanlık Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Valisi Musa Işın Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Meclis Toplantısı'na Başkanlık Etti - Son Dakika
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