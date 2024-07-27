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Kütahya Valisi Musa Işın, Sekiören köyüne 500 bin TL'lik tarımsal destek sağlandığını belirtti.

Sekiören köyündeki kadınların bu yıl ahududu ve çilek üretimi konusunda büyük bir çaba ve başarı gösterdiğini belirten Kütahya Valisi Musa Işın, köye 500 bin TL tarımsal destek sağladıklarını açıkladı. Kadınlara yönelik desteklerin maddi ve manevi artarak devam edeceğini belirten Işın, "Siz yeter ki gayret gösterin, biz hem maddi hem de manevi olarak her zaman yanınızdayız" dedi.

Kadınların toplumun ve ailenin temel taşları olduğunu belirten Musa Işın, "Kadınlar bizim başımızın tacı. Onlar toplumun ve ailenin temel taşları. Biz kadınlarımıza ne kadar değer versek, onlara ne kadar sevsek ne kadar başımızın üstünde tutsak haklarıdır. İnşallah bizim toplumumuzun tümü kadınlarımızın hak ettiği sevgiyi, saygıyı onlara gösterir. Layıkıyla kadınlarımız hayatın en kıymetli bireyi olarak toplumda yerini alırlar" diye konuştu.

Köy muhtarının ilettiği taleplerin değerlendirileceğini ve Sekiören köyünün diğer ihtiyaçlarını karşılamak için de çalışmalar yapacaklarını belirten Vali Işın, "Böyle bir ilde görev yaptığım için kendimi şanslı ve mutlu addediyorum. Kütahya güzel insanlarla dolu bir il, Allah bu güzel insanlara güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi. - KÜTAHYA