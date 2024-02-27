Kütahya Valisi Musa Işın, Vergi Haftası kapsamında Defterdarı ve heyetini kabul etti - Son Dakika
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Kütahya Valisi Musa Işın, Vergi Haftası kapsamında Defterdarı ve heyetini kabul etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Vergi Haftası kapsamında Defterdarı ve heyetini kabul etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya Defterdarı Mustafa Bakır ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Defterdar Bakır, etkinlikler ve kurum faaliyetleri hakkında bilgi verirken Vali Işın da heyete başarılar diledi.

27.02.2024 10:14  Güncelleme: 10:16
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Kütahya Valisi Musa Işın, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergi ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla kutlanan Vergi Haftası kapsamında Kütahya Defterdarı Mustafa Bakır ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kütahya Defterdarı Mustafa Bakır, Vergi Haftası etkinlikleri ve kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verirken Vali Işın heyete çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Valisi Musa Işın, Vergi Haftası kapsamında Defterdarı ve heyetini kabul etti - Son Dakika

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