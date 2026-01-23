Kütahya ve Uşak belediyeleri arasında iş birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kütahya ve Uşak belediyeleri arasında iş birliği

Kütahya ve Uşak belediyeleri arasında iş birliği
23.01.2026 09:55  Güncelleme: 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı ziyaret ederek iki şehir arasındaki iletişimi güçlendirme ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Görüşmede ortak projeler ve sosyal çalışmalara yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehirler arası iletişimi güçlendirmek ve yerel yönetimler arasında iş birliğini artırmak amacıyla Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında belediyecilik hizmetlerinde tecrübe paylaşımı, ortak projeler, sosyal ve kültürel çalışmalar ile muhtemel iş birlikleri ele alındı. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda hayata geçirilebilecek yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya ile Uşak arasında sürdürülebilir ve güçlü bir iletişim zemini oluşturmanın önemine dikkat çekerek, önümüzdeki süreçte iki belediye arasındaki ortak çalışmaların artırılarak devam etmesi temennisini dile getirdi.

Başkan Kahveci, misafirperverliği dolayısıyla Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve yönetimine teşekkür ederek, gerçekleştirilen görüşmenin her iki belediyenin yönetim faaliyetlerine katkı sağlamasını diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Görüşmeye, Uşak Belediye Başkan Yardımcıları Halil Arslan, Meral Gülmez Saçar, Reyhan Aydın ve Ali Rıza Ada, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Karakoç, Ebru Özkaracahisar ve Turan Ünlü ile CHP Uşak İl Disiplin Kurulu Başkanı Coşkun Mavioğlu da katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Eyüp Kahveci, Özkan Yalım, Kütahya, Yerel, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya ve Uşak belediyeleri arasında iş birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
09:50
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
09:47
Yarışma macerası 2 dakika sürdü Elendiği ilk soruya bakın
Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:09:47. #7.11#
SON DAKİKA: Kütahya ve Uşak belediyeleri arasında iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.