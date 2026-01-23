Kütahya ve Uşak belediyeleri arasında iş birliği

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehirler arası iletişimi güçlendirmek ve yerel yönetimler arasında iş birliğini artırmak amacıyla Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında belediyecilik hizmetlerinde tecrübe paylaşımı, ortak projeler, sosyal ve kültürel çalışmalar ile muhtemel iş birlikleri ele alındı. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda hayata geçirilebilecek yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya ile Uşak arasında sürdürülebilir ve güçlü bir iletişim zemini oluşturmanın önemine dikkat çekerek, önümüzdeki süreçte iki belediye arasındaki ortak çalışmaların artırılarak devam etmesi temennisini dile getirdi.

Başkan Kahveci, misafirperverliği dolayısıyla Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve yönetimine teşekkür ederek, gerçekleştirilen görüşmenin her iki belediyenin yönetim faaliyetlerine katkı sağlamasını diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Görüşmeye, Uşak Belediye Başkan Yardımcıları Halil Arslan, Meral Gülmez Saçar, Reyhan Aydın ve Ali Rıza Ada, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Karakoç, Ebru Özkaracahisar ve Turan Ünlü ile CHP Uşak İl Disiplin Kurulu Başkanı Coşkun Mavioğlu da katıldı. - KÜTAHYA