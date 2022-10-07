Kütahya yerel: Kütahya'da görev yapan hattat iki din görevlisi eserlerini sergiledi - Son Dakika
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Kütahya yerel: Kütahya'da görev yapan hattat iki din görevlisi eserlerini sergiledi

07.10.2022 19:08

Gelen Kütahya haberlerine göre Kütahya'da görev yapan hattat iki din görevlisi eserlerini sergiledi Kütahya'da görev yapan hattat iki din görevlisi eserlerini sergiledi.

Kütahya'da görev yapan hattat iki din görevlisi eserlerini sergiledi

KÜTAHYA - Kütahya'da görev yapan hattat iki din görevlisi eserlerini sergiledi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle Kütahya Yeşil Camii İmam Hatibi Ahmet Türk ve Azot Sitesi Camii Müezzin Kayyımı Ahmet Ercan'ın görevleri dışında hobi olarak yaptığı Hüsn-i Hat eserleri, Diyanet Gençlik Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışını Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın yaptığı sergi, 10 Ekim gününe kadar açık kalacak.

Kütahya Yeşil Camii İmam Hatibi Ahmet Türk, "Yaklaşık 30 eserden oluşuyor. Açtığımız sergi ile tüm halkımızın bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Azot Sitesi Camii Müezzin Kayyımı Ahmet Ercan da, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle bir farklılık oluşturmak istedik. Müftülüğümüz ile birlikte iş birliği yaparak sergi açtık" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya yerel: Kütahya'da görev yapan hattat iki din görevlisi eserlerini sergiledi - Son Dakika

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