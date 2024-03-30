Kütahyalı esnaf 5 yıldır dar gelirli aileleri sevindiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahyalı esnaf 5 yıldır dar gelirli aileleri sevindiriyor

Kütahya'da bir esnafın 5 yıl önce başlattığı yardımlar, hayırseverlerin de katkısıyla artarak devam ediyor. İş yerinde askıda ekmek, Ramazan'da gıda yardımı ve öğrencilere kek ve meyve suyu yardımı gibi faaliyetlerde bulunan esnaf, Ramazan ayı boyunca yüzlerce aileye gıda yardımında bulunmayı hedefliyor. Yardımlarını 'Veren el, alan eli görmüyor' düsturuyla gerçekleştiren esnaf, ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

30.03.2024 18:56  Güncelleme: 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahyalı esnaf 5 yıldır dar gelirli aileleri sevindiriyor

KÜTAHYA - Kütahya'da bir esnafın dar gelirli ailelere yönelik 5 yıl önce başlattığı yardımlar artarak devam ediyor.

Hayati Aydın, Börekçiler Mahallesi'ndeki iş yerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için askıda ekmek, Ramazan'da gıda yardımı ve öğrencilere yönelik kek ve meyve suyu yardımı gibi faaliyetleri hayırseverlerin de katkısı ile sürdürüyor. Aydın, Ramazan ayı boyunca yüzlerce aileye gıda yardımında bulunmayı hedefliyor.

Raman ayı ile birlikte kendisi ve hayırseverlerin katkısı ile gıda paketi yardımının başladığını belirten Aydın, "Ben iş yerimde yardım faaliyetine 5 yıl önce başladım. Hayırseverlerin de katkısı ile bu hareket her geçen gün büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından onlarca hayırsever benim aracılığımla dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını gideriyor. Ramazan ayı ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda paketi takdim ediyoruz. Bu yardım faaliyetini de 5 yıldır devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Aydın, yardımlarını 'Veren el, alan eli görmüyor' düsturu ile yapmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Hayati Aydın, Kütahya, Aydın, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahyalı esnaf 5 yıldır dar gelirli aileleri sevindiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:54 Cemaatten atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok Cemaatten atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti
18:14 Gaziantep’te yakıt tankerinde 52 düzensiz göçmen bulundu Gaziantep'te yakıt tankerinde 52 düzensiz göçmen bulundu
18:09 Yerel seçim için propaganda yasakları başladı Yerel seçim için propaganda yasakları başladı
16:34 İzmir’de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı İzmir'de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı
19:56 Ramazan Bayramı’nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu Ramazan Bayramı'nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan ’İki Gözüm Ahmet: Sürgün’ filmi 5 Nisan’da vizyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi 5 Nisan'da vizyonda
17:05 Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu
17:02 Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı’nın eleştiri videosunu ti’ye aldı: ’Babababa’ diyesim geliyor Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın eleştiri videosunu ti'ye aldı: 'Babababa' diyesim geliyor
16:59 Şanlıurfa’da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu Şanlıurfa'da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru
16:29 Gaziantep’te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı Gaziantep'te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı
16:18 Bağcılar’da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü Bağcılar'da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü
15:41 Salon Ahmet Kaya’nın şarkısıyla inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygu dolu anları Salon Ahmet Kaya'nın şarkısıyla inledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu dolu anları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 20:13:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahyalı esnaf 5 yıldır dar gelirli aileleri sevindiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement