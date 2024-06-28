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Kütahyalı Eyüp Galip Gökçe 'En İyi Kaynak Yapma Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Eyüp Galip Gökçe, beceri yarışmasında Türkiye ikincisi oldu. Gökçe, iki demiri en iyi şekilde birleştirme başarısını gösterdi.

Türkiye genelinde 58 okulun katıldığı İstanbul Gedik Üniversitesi 8. Halil Kaya Gedik Kaynakçılık Beceri Yarışması'nda, Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Eyüp Galip Gökçe, yaptığı başarılı kaynakla Türkiye ikincisi olma başarısını gösterdi.

Yarışmada ikinci olarak büyük bir başarı elde eden Eyüp Galip Gökçe ve okulu, Gedik Holding tarafından birçok ödülle onurlandırıldı.

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bir adet MIGMAG Kaynak Makinesi, okulda kullanılmak üzere üç makara kaynak teli ve Eyüp Galip Gökçe'ye 12 inch tablet hediye edildi. Ayrıca, Eyüp Galip Gökçe'nin Gedik Üniversitesi Kaynakçılık Bölümü'ne yerleşmesi durumunda burs verileceği ve uluslararası kaynakçılık yarışmalarına katıldığında tüm masraflarının Gedik Holding tarafından karşılanacağı belirtildi.

Proje ortağı Tavşanlı Ticaret Odası da Eyüp Galip Gökçe'yi tebrik ederek bir kaynak makinesi hediye etti.

Tavşanlı Ticaret Odası Başkanı Davut Efe, kendisinin de bir meslek lisesi mezunu olduğunu belirterek, her zaman meslek liselerinin yanında olduklarını ifade etti.

Tavşanlı Ticaret Odası Başkanı Davut Efe, "Meslek liselerinin yanında olmak ve onları desteklemek bizim için çok önemli. Eyüp Galip Gökçe'nin başarısı, Tavşanlı'daki tüm gençlere örnek olmalı" dedi.

Öğrenci Eyüp Galip Gökçe ise, okulu başarışla temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.