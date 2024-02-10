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Kütahyalı ressam Muharrem Akyol anısına resim sergisi

KÜTAHYA - Kütahya'da Yüzüncü Yıl Tarih Kültür Sanat ve Fotoğraf Derneği tarafından, sanatçı Muharrem Akyol anısına Cumhuriyet'in 100. Yılı karma resim sergisi düzenlendi.

Sergide Yüzüncü Yıl Tarih Kültür Sanat ve Fotoğraf Derneği Başkanı Yaşar Saygılı, düzenlenen serginin dernek olarak açtıkları ilk sergi olduğunu söylerken, etkinliğe katılan sanatçılara teşekkür etti.

Sergide konuşan Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, "Kütahyamıza değer katan bir sanatçımızın ismine ithafen açılan böyle bir sergide sizlerle birlikte olmaktan, sizlerin de bizlerle birlikte olmanızdan duyduğum haz, gurur ve onur bizler için yeterlidir" dedi.

Sergiye katılan tüm sanatçılara dernek tarafından katılım belgesi takdim edildi.

Kütahya'nın sanatçı şahsiyetlerinden naif Ressam Muharrem Akyıl, 12 Temmuz 2020 günü 60 yaşında vefat etmişti.