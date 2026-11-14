KUTSO Başkanı Argat, Antalya'da KOBİ'lerin yeşil dönüşümdeki üç engelini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

KUTSO Başkanı Argat, Antalya'da KOBİ'lerin yeşil dönüşümdeki üç engelini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KUTSO Başkanı Argat, Antalya\'da KOBİ\'lerin yeşil dönüşümdeki üç engelini açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

KUTSO Başkanı Argat, Antalya'daki COP31 İş Forumu toplantısında KOBİ'lerin yeşil dönüşümdeki üç engelini finansmana erişim, teknik kapasite yetersizliği ve koordinasyon eksikliği olarak sıraladı. Argat, sade finansman ve teknik desteğin finansmanla birleştirilmesini önerdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde oluşturulan COP31 İş Forumu'nun Gelişmekte Olan Ekonomiler ve KOBİ'ler Çalışma Grubu Eş Başkanı olan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Antalya'da düzenlenen zirve kapsamında gerçekleştirilen uluslararası toplantının açılış konuşmasını yaptı.

"Dönüşümü KOBİ'ler ve Gelişmekte Olan Ekonomiler İçin Başarıya Taşımak: Küresel Oda Diyaloğu" başlıklı toplantıda, KOBİ'lerin yeşil dönüşüm sürecinde yaşadığı sorunlar ele alındı. Farklı ülkelerden iş insanları temsilcileri ve Finlandiya Ekonomi Bakanı Dr. Sakari Puisto'nun da katıldığı toplantıda Argat, işletmelerin önündeki üç temel engelin finansmana erişim, teknik kapasite yetersizliği ve koordinasyon eksikliği olduğunu belirtti.

KOBİ'lerin yeşil dönüşüm konusunda istekli olduğunu ancak bunu yatırıma dönüştürmekte zorlandığını ifade eden Argat, işletmelerin ölçeğine uygun sade finansman şartları oluşturulması, teknik destek ile finansman süreçlerinin birleştirilmesi ve ticaret-sanayi odalarının rehberlik faaliyetlerinde daha etkin kullanılması yönünde öneriler sundu.

TOBB çatısı altındaki oda ve borsaların KOBİ'lere ulaşmak için güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirten Argat, bu ağ sayesinde işletmelerin ihtiyaçlarının belirlenebileceğini ve finansman kaynaklarıyla buluşturulabileceğini kaydetti.

Toplantı sonrası değerlendirmesinde yeşil dönüşüm sürecinde küçük işletmelerin geride kalmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Esin Güral Argat, "Başarımızı farkındalıkla değil, yatırıma dönüşen projelerle ölçeceğiz. Çalışma Grubu olarak önerilerimizin takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: İHA
EkonomiAntalyaGüncelCOP31ÇevreYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
Londra Belediye Başkanı İstanbul’da cuma namazı kıldı Ayasofya isteği dikkat çekmişti Londra Belediye Başkanı İstanbul'da cuma namazı kıldı! Ayasofya isteği dikkat çekmişti
Kasaplar Çarşısı’nda mide bulandıran manzara İşletme mühürlendi Kasaplar Çarşısı'nda mide bulandıran manzara! İşletme mühürlendi
Messi’den Kenan Yıldız’a özel hediye Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
07:20
ABD’de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı Nedeni ortaya çıktı
ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
00:10
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu
Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
00:02
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 09:53:44. #7.13#
SON DAKİKA: KUTSO Başkanı Argat, Antalya'da KOBİ'lerin yeşil dönüşümdeki üç engelini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android